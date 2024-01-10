В Нарве из-за водных аварий сработала пожарная сигнализация

Сигнализация сработала из-за утечки в трубе спринклерной системы, то есть автоматического механизма пожаротушения. Чтобы остановить поток воды, спасатели перекрыли кран системы в помещении насосной.

Ночью 10 января в центр тревоги сообщили о сработавшей пожарной сигнализации в квартирном доме на улице А. Пушкина в городе Нарва. Из-за лопнувшей трубы отопления в подъезде сработала пожарная сигнализация. Спасатели проветрили заполненный паром подъезд, а прибывшие на место техники перекрыли трубу отопления.