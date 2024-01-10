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В Нарве из-за водных аварий сработала пожарная сигнализация

Эрик Калда
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Пожарная сигнализация.
Пожарная сигнализация. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Незадолго до полудня 9 января сигнал тревоги поступил от автоматической системы пожарной сигнализации, сработавшей в торговом центре на улице Креэнхольми в городе Нарва.

Сигнализация сработала из-за утечки в трубе спринклерной системы, то есть автоматического механизма пожаротушения. Чтобы остановить поток воды, спасатели перекрыли кран системы в помещении насосной.

Ночью 10 января в центр тревоги сообщили о сработавшей пожарной сигнализации в квартирном доме на улице А. Пушкина в городе Нарва. Из-за лопнувшей трубы отопления в подъезде сработала пожарная сигнализация. Спасатели проветрили заполненный паром подъезд, а прибывшие на место техники перекрыли трубу отопления.

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