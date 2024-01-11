Арт-автобус привезет желающих из Таллинна в Ида-Вирумаа на открытие трех выставок

Первая остановка - в Силламяэ, где в галерее "SillART" в 16.00 откроется групповая выставка "В три смены. Конец работы".

Выставка, открытая всего три дня, затрагивает тему, которая по-прежнему актуальна и чувствительна в Ида-Вирумаа: традиционная промышленность, потеря рабочих мест и изменение образа труда и трудовой жизни. Используя современный видеоарт, картины и гравюры из музейных коллекций Ида-Вирумаа, выставка дает представление о том, как изменились работа, ее ценности и изображение работы в искусстве за последние полвека.

Изображение работающей женщины в искусстве

По словам одного из кураторов выставки Милены Аппаевой, такая параллель уникальна в контексте Ида-Вирумаа.

- Подбирая работы, мы стараемся донести до зрителей волнующие параллели, например, мы рассматриваем вопросы женского труда в местном контексте Ида-Вирумаа и изображение работающих женщин в искусстве. Мы также обратили внимание на проблематику изображения окружающей среды и загрязнения: если раньше дымящаяся труба была признаком прогресса, роста благосостояния и рабочих мест, то теперь она стала символом экологической враждебности.

13 и 14 января в 14.00 и 16.00 состоятся кураторские экскурсии по выставке. Кураторы выставки - студенты Эстонской академии художеств Ынне Паулус и Сийм Райе.

Вторая и третья остановки - Нарвская арт-резиденция

Из Силламяэ арт-автобус отправится в Нарву, где в 18.00 в выставочном зале на первом этаже Нарвской арт-резиденции откроется выставка "Стать новой" молодой художницы Дарьи Морозовой.

Дарья Морозова - член Союза молодого современного искусства Эстонии (ENKKL) и студентка факультета изобразительных искусств Эстонской академии художеств. Ее основные интересы - современные проблемы русской этничности, сфокусированные на таких темах, как языковой барьер, ассимиляция и одиночество в большом мире.

В Нарве, эстонском городе с самым большим русским населением, Морозова хочет проанализировать кризис идентичности эстонских русских.

А в кинозале на втором этаже арт-резиденции состоится выставка Марины Носковой "7 снов для моей мамы". Выставка, основанная на киноинсталляции Носковой, представляет собой поэтический личный диалог между дочерью в эмиграции и ее матерью, живущей в России.

Носкова - кинорежиссер из Татарстана (Российская Федерация), проживающая в Эстонии и работающая в основном в сфере документального кино. Фильм-инсталляция выражает тоску по настоящей близости с родиной матери, несмотря на сложность диктаторских реалий.

В 18.45 куратор Анита Коданик представит выставку, после чего 40-минутную киноинсталляцию можно будет посмотреть от начала до конца.