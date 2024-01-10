ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему касса по безработице предлагает чрезвычайно мало вакантных рабочих мест?

В конце декабря прошлого года касса по безработице могла предложить в Ида-Вирумаа примерно 7500 ищущим работу всего 152 вакантных рабочих места. Таким маленьким число предложений о работе было в уезде в последний раз 13 лет назад. Еще осенью количество предложений колебалось от 300 до 500.

В то же время продолжается стремительный рост безработицы, и только за первые девять дней этого года количество безработных в Ида-Вирумаа увеличилось на 265 человек и уровень безработицы достиг 13,6%. Еще в сентябре прошлого года этот показатель равнялся 11,8%, то есть чуть более чем за четыре месяца количество безработных выросло на тысячу человек.