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ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему касса по безработице предлагает чрезвычайно мало вакантных рабочих мест?

Северное побережье
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Аннеки Теэлахк.
Аннеки Теэлахк. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В конце декабря прошлого года касса по безработице могла предложить в Ида-Вирумаа примерно 7500 ищущим работу всего 152 вакантных рабочих места. Таким маленьким число предложений о работе было в уезде в последний раз 13 лет назад. Еще осенью количество предложений колебалось от 300 до 500.

В то же время продолжается стремительный рост безработицы, и только за первые девять дней этого года количество безработных в Ида-Вирумаа увеличилось на 265 человек и уровень безработицы достиг 13,6%. Еще в сентябре прошлого года этот показатель равнялся 11,8%, то есть чуть более чем за четыре месяца количество безработных выросло на тысячу человек.

Руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице АННЕКИ ТЕЭЛАХК:

- К сожалению, при нынешнем экономическом спаде ситуация такова, что предприниматели не берут на себя новые риски и заботятся, скорее, о том, как обеспечить работой и имеющихся-то работников. На многих предприятиях расходы на зарплату выросли также из-за повышения минимальной зарплаты.

Хотя предложений о работе сейчас чрезвычайно мало, среди них тоже возможно все-таки найти рабочее место. Например, в паре десятков предложений о работе, в которых ищут специалистов, предлагают зарплату выше 2000 евро.

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