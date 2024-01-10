Нарвский замок решено больше не ассоциировать с Петербургским шоссе

Нарвская горуправа на заседании 10 января постановила сменить адрес земельной единицы, на которой расположены Нарвский замок и прилегающие к нему территории со строениями и парком. Их прежний адрес был: Петербургское шоссе, 2. Новым адресом стало: Петровская площадь, 7 (Peetri plats 7).

К слову, на Петровской же площади расположены городская администрация и некоторые нарвские департаменты, а адрес Нарвской горуправы: Петровская площадь, 5.

С предложением сменить адрес замка еще в августе обратилась в городскую управу директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова. Она тогда отметила, что после перестройки центрального нарвского перекрестка туристам и партнерам музея стало сложнее находить его с помощью карты и навигатора. "Навигаторы создают маршруты на основе данных о направлениях улиц. В связи с произошедшими изменениями улица Петербургское шоссе начинается в другой части города, но с того места нет доступа на территорию музея", - сообщала Сморжевских-Смирнова нарвским руководителям.

Директор предлагала как-нибудь назвать ту небольшую дорогу, что ведет в музей через парк, и тогда уже по ней обозначить новый адрес Нарвского замка. Например, предлагала она, подошло бы название: улица Замкового парка.

Нарвская горуправа, рассматривая эту просьбу, руководствовалась тем положением, что адрес должен отталкиваться от того предназначенного для дорожного движения места, через которое можно получить доступ к рассматриваемому объекту. Доступ к комплексу Нарвского замка обеспечен с Петровской площади, так что именно по ней и определили верный новый адрес, а соответствующее рекомендательное решение вынесла в ноябре 2023 года комиссия по наименованиям при Нарвской городской управе. Комиссия оценила, что неразумно присваивать отдельный адрес участку дороги на территории рассматриваемого объекта.

Теперь горуправа оформила это изменение адреса в виде официального распоряжения.