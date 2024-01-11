ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Постоянная борьба за чистый воздух

Но все же понимали, что если поступает так много жалоб, то надо что-то делать. Проводились анализы и мониторинговые исследования, устраивались собрания, и в конце концов составили для предприятий программы по снижению загрязнения, об успешном выполнении которых на сегодня уже отрапортовали. Но не тут-то было: все равно время от времени возникают ситуации, когда ведомства сталкиваются с жалобами людей - в сегодняшнем "Северном побережье" мы описываем произошедшие недавно на деревню Сака, а также на Кохтла-Ярве зловонные атаки.

Сосуществование построенных десятки лет назад по соседству друг с другом производств и жилых районов все время доставляло неудобства жителям последних. Люди постарше знают, что в советское время воздух в Кохтла-Ярве был загрязнен в несколько раз сильнее, чем сейчас. С годами он стал значительно чище, однако и требования жителей к качеству жизненной среды значительно выросли. И есть опасение, что пока существуют производства, продолжится и борьба за более чистый воздух. Главным лозунгом поднимающей сегодня голову зеленой религии тоже является борьба за более чистую среду обитания. Другой вопрос, какой ценой добиваться ее.