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ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Постоянная борьба за чистый воздух

Северное побережье
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Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В кохтла-ярвеском регионе годами проблемой являлось воздушное загрязнение, исходящее с химпроизводств. Активные протесты против этого имели место уже более десяти лет назад, хотя на самом деле действующие в Кохтла-Ярвеской промышленной зоне предприятия уже предприняли к тому времени определенные усилия, чтобы уменьшить влияние своих производств на окружающую среду. Тогда возникло также противоречие между данными жителей и мониторинговыми данными экологической бюрократии: технологичное оборудование не сумело уловить то, что улавливали носы людей, и официально ничего вроде бы не нарушалось.

Но все же понимали, что если поступает так много жалоб, то надо что-то делать. Проводились анализы и мониторинговые исследования, устраивались собрания, и в конце концов составили для предприятий программы по снижению загрязнения, об успешном выполнении которых на сегодня уже отрапортовали. Но не тут-то было: все равно время от времени возникают ситуации, когда ведомства сталкиваются с жалобами людей - в сегодняшнем "Северном побережье" мы описываем произошедшие недавно на деревню Сака, а также на Кохтла-Ярве зловонные атаки.

Сосуществование построенных десятки лет назад по соседству друг с другом производств и жилых районов все время доставляло неудобства жителям последних. Люди постарше знают, что в советское время воздух в Кохтла-Ярве был загрязнен в несколько раз сильнее, чем сейчас. С годами он стал значительно чище, однако и требования жителей к качеству жизненной среды значительно выросли. И есть опасение, что пока существуют производства, продолжится и борьба за более чистый воздух. Главным лозунгом поднимающей сегодня голову зеленой религии тоже является борьба за более чистую среду обитания. Другой вопрос, какой ценой добиваться ее.

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