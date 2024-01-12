Председатель совета Transservis-N предложила фирме заняться уборкой улиц в Нарве

С таким предложением выступила председатель совета предприятия, депутат Нарвского горсобрания от правящей фракции Екатерина Платонова, слова которой приводит "Нарвская газета".

"Мне представляется хорошим вариантом переориентировать Transservis-N, акции которого на 100 процентов принадлежат Нарве, на оказание такой услуги, как уборка улиц. Начинать можно с малого, не приобретать сразу технику, например, на полтора миллиона, чтобы уже завтра обслуживать весь город. Возможно, имеет смысл начать с оказания услуги квартирным товариществам и постепенно развиваться дальше", - рассказала Платонова.

Transservis-N работает в Нарве с декабря 1994 года, и все это время компания выполняла государственный заказ на организацию транзитной очереди на границе.

Ранее сообщалось, что предстоящее с 1 февраля закрытие КПП в Ивангороде ставит под вопрос существование в Нарве этого муниципального предприятия.