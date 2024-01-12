Семерых россиян и одного австралийца развернули на границе в Нарве

10 января семерым гражданам России, одному гражданину Франции и одному гражданину Австралии не разрешили въезд в Эстонию на пограничном переходе в Нарве.
Среди наиболее частых причин запрета на въезд были отсутствие у людей необходимых документов для въезда в страну, неясные обоснования цели поездки либо в ходе беседы выявлялось, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны.
Для иностранцев был составлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.