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Семерых россиян и одного австралийца развернули на границе в Нарве

Эрик Калда
Обновлено 12 января 2024, 11:09
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Пограничный пункт в Нарве.
Пограничный пункт в Нарве. Фото: Ilja Smirnov

10 января семерым гражданам России, одному гражданину Франции и одному гражданину Австралии не разрешили въезд в Эстонию на пограничном переходе в Нарве.

Среди наиболее частых причин запрета на въезд были отсутствие у людей необходимых документов для въезда в страну, неясные обоснования цели поездки либо в ходе беседы выявлялось, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны.

Для иностранцев был составлен запрет на въезд и их отправили обратно в Россию.

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