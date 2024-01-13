ОПРОС ⟩ Должны ли ида-вируские учителя присоединиться к забастовке?

Фото: Peeter Lilleväli Александр МОРГУНОВ, мебельщик: - У меня мало информации, чтобы судить о том, насколько нужно бастовать и чего они хотят добиться. Возможно, требование о повышении зарплат справедливо и забастовка поможет. Но в принципе я считаю, что если решили, то все должны присоединиться, хотя бы для того, чтобы проявить солидарность с коллегами. Как еще защищать свои права?

Фото: Peeter Lilleväli Марго КАЛЬЮС, пенсионер: - Не должны. Нет причины. Знаю, что у учителей зарплата достаточная. Даже переплачивают, потому что если они работают на нескольких должностях, это значит, что на основном месте не отдают себя в полную силу.

Фото: Peeter Lilleväli Мильви АУТОР, пенсионер: - Сама работала учительницей 56 лет, отлично понимаю школьные проблемы. Конечно, идавирусцы должны присоединиться к забастовке, несмотря на то, что зарабатывают побольше других: надо поддержать коллег, проявить солидарность.

Фото: Peeter Lilleväli Ирина, безработная: - Считаю требование повысить зарплаты учителям необоснованным - у нас простые рабочие годами сидят на минималке, хотя их труд тоже очень нелегкий. Учителя зарабатывают больше. Если бы они давали знания детям в должном объеме и качестве, возможно, согласилась бы с мнением, что они заслуживают большего вознаграждения, но ведь это далеко не всегда так.

Фото: Peeter Lilleväli Анатолий ГУБСКИЙ, водитель: - Люди любой профессии, если их не устраивает зарплата или условия, должны высказывать свое мнение разными способами, в том числе проводить забастовки. Мы, простые работники из любой сферы деятельности, в том числе и учителя, должны быть солидарны в требованиях, ведь поодиночке добиться изменений всегда труднее, если вообще возможно.