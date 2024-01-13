Михкель Нестор: Что будет с эстонской экономикой в 2024 году?

Экспорт произведенных в Эстонии товаров уменьшился в ноябре по сравнению с тем же периодом прошлого года на 12%, розничная продажа - на 9%, потребительская уверенность находится на уровне ранних 90-х, а зарегистрированная безработица превышает 8%.

Могут ли отсюда дела пойти только в лучшую сторону или же худшее еще ждет нас впереди? Последние годы сделали аналитиков очень осторожными при прогнозировании будущего экономики, так как реальность не особо совпадает с предсказаниями.

Основной сценарий таков, что экономика будет ни жива, ни мертва. Экономика Эстонии вследствие большого значения экспорта очень зависит от внешней среды. Если посмотреть на те прогнозы, которые набрасывают сейчас для Еврозоны и наших главных торговых партнеров, то открывающаяся картина довольно безрадостная и там.

Для эстонской экономики это означает прежде всего то, что надеяться на быстрое восстановление экспорта не стоит. Очевидно, экспорт где-то к середине года достигнет своего дна, однако дальнейший его рост будет очень медленным, особенно на рынках Северных стран.

В результате сохранится начавшаяся в прошлом году тенденция, когда в первую очередь в перерабатывающей промышленности и ее вспомогательных областях деятельности уменьшится спрос на рабочие руки и безработица увеличится. Свой вклад в рост безработицы внесет также строительный сектор, где остро будет ощущаться уменьшение заказов именно со стороны частного сектора. В то же время сокращения не будут очень масштабными и рост безработицы ограничится одним-двумя процентами. Поскольку безработица не будет угрожать людям со средним и высоким доходами, то по сравнению с прошлым годом значительно не уменьшится также потребление.