В Кохтла-Ярвеском Музее сланца открылась выставка микроминиатюр украинского художника армянского происхождения Владимира Казаряна, который создает скульптуры знаменитостей, устанавливая их на срезе человеческого волоса, пишет портреты на маковых и рисовых зернышках, превращает цветные рыбьи чешуйки и пылинки в затейливые букеты и кружева, которые невозможно разглядеть простым глазом.

Владимир Казарян не смог приехать в Кохтла-Ярве, но приезжал на открытие выставки в Курессааре прошлой осенью, где дал интервью для эстонского телевидения.

В музейном зале установлены 32 стеклянных колбы, а чтобы узнать, что находится в этих прозрачных сосудах, придется "отвесить поклон". Там - настоящее волшебство и чудо, невозможно иначе назвать то, что открывается взгляду: скульптуры Шварценеггера и Мерилин Монро, установленные на торце волоса, замок "Ласточкино гнездо" и памятник "Родина-мать", восемь толстушек, высеченных из бивня мамонта на рисовом зернышке, букет цветов из цветных рыбьих чешуек и пылинок драгоценных камней, кружева толщиной в одну сотую человеческого волоса...