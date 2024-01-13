ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Алена Кордончук

Алене Кордончук свойственны, как может показаться, избыточная восторженность и подкрепляемый неуемной энергетикой завидный оптимизм в любом деле. Помнится, в разгар пандемии коронавируса "Северное побережье" печатало ее рассказ о том, как образцово перенесли эту хворь она сама и ее сын-школьник. В тяжелом состоянии, лежа в кровати, Алена участвовала дистанционно в школьных совещаниях, будучи учителем эстонского языка. Подобное трудовое рвение, едва ли одобряемое медиками, проявляли многие, но просто это было подтверждением: этот человек в школе - на своем месте. К слову, Кордончук еще приняла участие в вакцинационной кампании - и портрет нарвитянки с призывом "Подставьте школе плечо!" где только не красовался.