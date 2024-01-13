ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Алена Кордончук

Многих в Нарве, да и не только в ней, порадовало на уходящей неделе известие про нового директора Нарвской Ваналиннаской школы, коим станет Алена Кордончук. Приход 40-летней Кордончук в директорский кабинет - это как глоток свежего воздуха, свежая кровь, если учесть, как закостенела образовательная структура почти повсеместно, а в Нарве подавно.
Алене Кордончук свойственны, как может показаться, избыточная восторженность и подкрепляемый неуемной энергетикой завидный оптимизм в любом деле. Помнится, в разгар пандемии коронавируса "Северное побережье" печатало ее рассказ о том, как образцово перенесли эту хворь она сама и ее сын-школьник. В тяжелом состоянии, лежа в кровати, Алена участвовала дистанционно в школьных совещаниях, будучи учителем эстонского языка. Подобное трудовое рвение, едва ли одобряемое медиками, проявляли многие, но просто это было подтверждением: этот человек в школе - на своем месте. К слову, Кордончук еще приняла участие в вакцинационной кампании - и портрет нарвитянки с призывом "Подставьте школе плечо!" где только не красовался.
А еще она была первым руководителем Дома эстонского языка в приграничном городе. Кордончук уверяла, что это ненужный стереотип, будто Нарва - не подходящее для энергичных людей место. За свою жизнь сама она не раз покидала родной город, да и сейчас много колесит, но вновь и вновь возвращается обратно, давая пример землякам.
С юности увлеченная футболом Кордончук болеет за "Real Madrid", но это не мешает оставаться и фанаткой домашнего "Narva Trans". Оле-оле-оле, Алена!