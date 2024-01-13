Реконструировать зеленую лестницу в Силламяэ обещают за два месяца

Во время шторма пострадали не только ограждения и настил лестницы, служившей силламяэсцам не одно десятилетие, но и несущая конструкция, что создавало опасность пешеходам. Она значительно сокращала путь пешеходам, всегда пользовалась большой популярностью, и люди ходили здесь даже после шторма, невзирая на предупреждающие об опасности знаки. Ступеньки немного подремонтировали, но было ясно, что требуется срочная реконструкция, на которую из дополнительного бюджета было выделено 50 тысяч евро.