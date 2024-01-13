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Реконструировать зеленую лестницу в Силламяэ обещают за два месяца

Ирина Кивисельг
, журналист
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Так выглядела популярная у горожан лестница после октябрьского шторма.
Так выглядела популярная у горожан лестница после октябрьского шторма. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Силламяэское горуправление подписало договор с ТОО "Vekoolis", выигравшим конкурс на реконструкцию лестницы, соединяющей улицу Калда и городской парк и сильно пострадавшей от урагана в октябре прошлого года. Работы уже начались и должны завершиться к 3 марта.

Во время шторма пострадали не только ограждения и настил лестницы, служившей силламяэсцам не одно десятилетие, но и несущая конструкция, что создавало опасность пешеходам. Она значительно сокращала путь пешеходам, всегда пользовалась большой популярностью, и люди ходили здесь даже после шторма, невзирая на предупреждающие об опасности знаки. Ступеньки немного подремонтировали, но было ясно, что требуется срочная реконструкция, на которую из дополнительного бюджета было выделено 50 тысяч евро.

Конкурс на проведение работ объявили в ноябре, в декабре он успешно завершился. Предложения сделали восемь фирм. Диапазон предлагаемой стоимости проведения необходимых работ колебался от 42000 евро до 113900 евро, наименьшее ценовое предложение - 42478 евро с НДС - поступило от ТОО "Vekoolis". По словам вице-мэра Алексея Степанова, одним из определяющих факторов стал также опыт сотрудничества - йыхвиские строители несколько лет назад восстанавливали исторические лестницы в приморском городе.

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