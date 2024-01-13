Как секретный агент ⟩ Ревнивый нарвитянин записывал и подслушивал бывшую супругу, пока не провалился

В Нарвском доме суда Вируского уездного суда осудили за незаконную частную слежку мужчину, который чуть более полугода наблюдал и следил за своей бывшей супругой, чтобы узнать, куда она ходит, с кем встречается и общается.

Подслушивающие устройства и видеокамеры в квартире и в почтовом ящике бывшей жены, слежка на работе и во дворе дома - ревнивый мужчина действовал, как настоящий секретный агент, чтобы узнать, что делает и с кем общается его бывшая супруга, с которой у него шел бракоразводный процесс.