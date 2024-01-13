Подслушивающие устройства и видеокамеры в квартире и в почтовом ящике бывшей жены, слежка на работе и во дворе дома - ревнивый мужчина действовал, как настоящий секретный агент, чтобы узнать, что делает и с кем общается его бывшая супруга, с которой у него шел бракоразводный процесс.
Для подписчиков
Как секретный агент ⟩ Ревнивый нарвитянин записывал и подслушивал бывшую супругу, пока не провалился
Эта история по сути началась с того, что полиция и прокуратура получили в январе 2022 года намек на некую группу, которая предположительно занимается оборотом наркотиков. В ходе проверки намека выяснилось, что с деятельностью группы может быть связан проживающий в Нарве Дмитрий (35).