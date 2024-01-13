ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Причудский край в ожидании развития

Жители Ида-Вирумаа, возможно, не очень замечают эти изменения, потому что они происходят давно и последовательно, но приезжие ощущают эти изменения очень отчетливо.

В то же время приходится констатировать, что уездная туристическая деятельность в основном сосредоточена в северной части региона, где расположены более крупные города и близлежащие достопримечательности и где проживает большая часть населения.

А вот в южной части уезда, в районе Алутагузе, развитие пока идет более скромно. В каком-то смысле это также логично, ведь именно нетронутая природа и отсутствие "цивилизации" сделали эти места особенными. И многие идавирусцы именно здесь любят отдыхать на природе: понежиться летом на пляже Чудского озера, насобирать осенью грибов и ягод, покататься зимой на лыжах или отправиться весной в поход по болотам.

Причудский край - особая жемчужина нашего уезда. Нигде больше вдоль Чудского озера нет таких красивых пляжей и сосновых лесов, как здесь. В последние годы волость пыталась здесь развивать то одно, то другое, но почему-то интерес туристических компаний к этому направлению был неоправданно вялым.

Теперь крупный предприниматель решил построить в Уускюла современный спа-отель. Конечно, у этой идеи есть как сторонники, так и противники, что вполне естественно. Будем надеяться, что сторонников будет больше, поскольку ожидается, что эта первая крупная инвестиция станет в этом регионе важной отправной точкой, которая придаст разгон развитию туризма вдоль побережья Чудского озера. Спа-отель позволит большему количеству людей со всей Эстонии, а также из-за границы приезжать в регион и открывать для себя его уникальную природу и другие возможности для проведения досуга.

В одной из редакционных статей "Северное побережье" когда-то назвало Причудье неограненным бриллиантом ида-вируского туризма. Несомненно, он и сейчас таковым является. Просто теперь открывается хорошая возможность начать его шлифовать.