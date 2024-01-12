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О закрытии бани в Сомпа объявили, но к вечеру пятницы передумали

Ирина Кивисельг
, журналист
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Сомпаская баня пока продолжит работать по субботам.
Сомпаская баня пока продолжит работать по субботам. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Сомпаская общественная баня в прошлом году стала особенно популярной, привлекая горожан не только удобствами и легким паром, но и самой низкой ценой билета - 6 евро. По субботам здесь обслуживали от 80 до 100 человек. Неожиданное известие накануне 13 января о том, что двери будут закрыты, сильно взбудоражило многих горожан.

- Предварительной информации и даже простого объявления на дверях до последнего дня не было, - утверждает депутат горсобрания и до недавнего времени бывший председателем совета "OSK Grupp" Антон Диев. - Сомпавчане по привычке стали звонить мне и просить помощи. Общественная баня здесь - это не только место для гигиенических процедур, а место общения - здесь встречаются, парятся, обсуждают новости... Почему баню закрывают, а также почему не предупредили заранее?

Недоумевает также бывший вице-мэр Эрик Сечков, отправивший в пятницу запрос мэру Хенри Казело, попросив объяснений, по какой причине городская управа Кохтла-Ярве не продлила договор на обслуживание общественной бани, которая очень важна для микрорайона, где проживает около 800 человек и во многих домах отсутствует горячее водоснабжение - помыться можно только в общественной бане. "Почему такое важное решение было принято кулуарно, без участия местной общины и публичных объяснений?" - спрашивает он.

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