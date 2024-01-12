О закрытии бани в Сомпа объявили, но к вечеру пятницы передумали

- Предварительной информации и даже простого объявления на дверях до последнего дня не было, - утверждает депутат горсобрания и до недавнего времени бывший председателем совета "OSK Grupp" Антон Диев. - Сомпавчане по привычке стали звонить мне и просить помощи. Общественная баня здесь - это не только место для гигиенических процедур, а место общения - здесь встречаются, парятся, обсуждают новости... Почему баню закрывают, а также почему не предупредили заранее?