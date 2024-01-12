В Эстонии рассматривается возможность оказывать медицинскую помощь дистанционно

О кризисе в системе здравоохранения – нехватке семейных врачей – говорят уже давно. У каждого человека в Эстонии должен быть свой врач. По словам чиновников, система хорошая, но, вероятно, ее придется менять, поскольку семейные врачи начинают уходить на пенсию, а молодые врачи не хотят брать дополнительных пациентов. Больничная касса рассматривает несколько вариантов, передает ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Один из вариантов – один семейный врач мог бы обслуживать больше людей. Однако в таком случае ему нужно подкрепление – больше врачей общей практики, больше медсестер. Другой вариант, которым уже многие пользуются, – пациент может просто числиться в одном из медицинских центров. И в случае острой необходимости его может принять другой врач", – сказала глава услуги семейных врачей Кассы здоровья Лаура Йоханна Туйск.

По ее словам, надо ориентироваться не только на долгосрочную перспективу, но искать уже сейчас хотя бы временные решения, которые помогли бы смягчить кризис в области семейных врачей.

"Если мы знаем, что в поликлинике шесть семейных врачей со своими списками и четверо из шести врачей хотят уйти на пенсию, а двое продолжать работать, то в таком случае можно было бы предложить телефонные приемы, удаленные консультации, которые мог бы проводить другой специалист. Чтобы семейные врачи делали упор на тех, кому необходимо встретиться лицом к лицу", – сказала Туйск.

В качестве одного из вариантов рассматривается возможность временно передавать списки пациентов частным компаниям. По словам главы Эстонского общества семейных врачей Элле-Малль Садрак, так делали в случае украинских военных беженцев, когда государство платило частным клиникам за готовность и дополнительные деньги за каждый прием. Она считает, что такое решение может привести к проблемам в будущем.