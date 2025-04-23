В Нарва-Йыэсуу сфокусируются на зарплатах учителей

Союз городов и волостей Эстонии (ELVL) проводит сегодня, 23 апреля, в Нарва-Йыэсуу семинар, на котором эксперты в области образования и финансов обсудят учительские зарплаты, условия работы и модели финансирования. Участвовать будут как самоуправленческие специалисты, так и представители государства.
Семинар оказался настолько популярным среди участников, что все места были заполнены еще до окончательного определения программы дня. "Такой большой интерес явно свидетельствует о том, насколько для местных самоуправлений важны пункты соприкосновения тем образования и финансов. Мы рады, что можем предложить платформу для таких дискуссий", - отметила аналитик ELVL Пирет Цахкна.
Главными темами семинара станут формирование зарплаты учителей, определение должностных требований и принципы финансирования. Будет также сделан упор на то, что местные самоуправления могли бы играть более активную роль в деле развития сферы образования, стараясь выходить с новыми инициативами и углублять сотрудничество, а не только следовать указаниям правительства.
- В свете начавшихся переговоров о зарплатах учителей важно, чтобы все стороны четко понимали, где проходят границы и обязанности разных сторон, и в то же время осознавали, что внутри этих границ у всех есть возможность и ответственность формировать свою систему, - отметил советник сферы образования ELVL Роберт Липпин.
Семинар откроет член Нарва-Йыэсууского горуправления Имре Лийв, который поприветствует участников в конференц-центре курортного города "Nooruse spaa". День закончится дискуссией о видах на будущее и экскурсией по Нарве.