В Нарва-Йыэсуу сфокусируются на зарплатах учителей

Семинар оказался настолько популярным среди участников, что все места были заполнены еще до окончательного определения программы дня. "Такой большой интерес явно свидетельствует о том, насколько для местных самоуправлений важны пункты соприкосновения тем образования и финансов. Мы рады, что можем предложить платформу для таких дискуссий", - отметила аналитик ELVL Пирет Цахкна.

Главными темами семинара станут формирование зарплаты учителей, определение должностных требований и принципы финансирования. Будет также сделан упор на то, что местные самоуправления могли бы играть более активную роль в деле развития сферы образования, стараясь выходить с новыми инициативами и углублять сотрудничество, а не только следовать указаниям правительства.

- В свете начавшихся переговоров о зарплатах учителей важно, чтобы все стороны четко понимали, где проходят границы и обязанности разных сторон, и в то же время осознавали, что внутри этих границ у всех есть возможность и ответственность формировать свою систему, - отметил советник сферы образования ELVL Роберт Липпин.