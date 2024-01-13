Тоом: Ида-Вирумаа нуждается в особых решениях при реновации жилых домов

"С точки зрения уездов, в худшем состоянии находятся многоквартирные дома в Ида-Вирумаа, после восстановления независимости там были отремонтированы некоторые дома и построены считаные новые многоквартирные дома", - заявила Тоом.

«Я хорошо знакома с тем, что там происходит, и знаю, что многие изношенные здания полупусты, а большую часть оставшегося населения составляют пожилые люди. Во-первых, жителям Ида-Вирумаа крайне тяжело найти собственные средства на ремонт, потому что безработица там самая высокая, а доходы людей одни из самых низких.

Во-вторых, им нужна государственная поддержка в делопроизводстве, таких как подача заявлений и получение банковского кредита. К сожалению, на это не обращают внимания».

Целью амбициозного плана является реновация 14 000 многоквартирных домов в Эстонии, однако на сегодняшний день модернизировано около 3 000 домов. Если продолжать в нынешних темпах, то есть ремонтировать 200 зданий в год, это займет 70 лет.

«Я согласна, что нам необходимо существенно увеличить темпы реновации многоквартирных домов и коммерческих зданий, но для того, чтобы проект был успешным, нам необходимо обеспечить более эффективную государственную поддержку желающих. Есть большой интерес в модернизации зданий, об этом свидетельствует даже тот факт, что ежегодные раунды поддержки были заполнены за один день", - сказала вице-председатель Центристской партии.

«Однако что будет с домами в сельской местности, которые находятся в плохом состоянии, а квартиры очень дешевые? Банки не дают кредит такому квартирному товариществу, и для решения таких ситуаций необходимо разрабатывать специальные решения».

В ходе обсуждения было отмечено, что в период 1961-1990 годов в многоквартирных домах было построено почти 70 процентов жилых площадей и около 50 процентов жителей Эстонии проживают в квартирах, нуждающихся в ремонте. В многоквартирных домах, построенных в советское время, как правило, недостаточно заменить окна, необходимо провести полноценный ремонт, обеспечивающий наибольшую экономию энергии.

"В ситуации, когда экономика Эстонии снижается уже почти два года подряд, а безработица растет, у людей нет уверенности брать долгосрочный кредит, и поэтому договориться в квартирных товариществах крайне сложно", - сказала Яна Тоом.