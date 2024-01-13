Заболеваемость гриппом за неделю снизилась на 51%, но расчет число госпитализированных

На прошлой неделе в Эстонии было зарегистрировано 484 случая заболевания гриппом, что в два раза меньше, чем в предыдущие семь дней. В то же время в этом сезоне от осложнений от гриппа умерли уже 13 человек.
Лабораторным путем на прошлой неделе было подтверждено 266 случаев заболевания гриппом, сообщает Департамент здоровья.
По сравнению с предыдущей неделей, когда выявили 1002 случая заражения гриппом, заболеваемость снизилась на 51,7%.
"Вирус гриппа распространяется во всех возрастных группах. Снижение заболеваемости с большой долей вероятности было связано с праздниками и школьными каникулами. Но число госпитализаций в связи с гриппом продолжает расти", - отмечают чиновники.
На прошлой неделе, по предварительным данным, в связи с гриппом госпитализировали 141 пациента. Всего с начала сезона - 326 человек. Согласно предварительным данным, в этом сезоне от осложнений от гриппа умерли 13 человек. Неделей ранее сообщалось о 7 умерших.
Всего на прошлой неделе к врачу с ОРВИ обратились 3254 жителя Эстонии. Это на 10,5% меньше, чем в предыдущие семь дней.