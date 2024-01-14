Детские сады Нарвы просят облегчить обучение на эстонском языке для детей с особыми потребностями

Попечительские советы нарвских детских садов «Пынгерьяс» и «Пингвиин» обратились к руководству учреждений и городскому отделу культуры с просьбой разрешить им в следующем учебном году проводить занятия в группах детей с ограниченными возможностями частично на русском языке.

В попечительском совете детского сада «Пынгерьяс» написали, что у этих детей часто возникают трудности с общением даже на родном языке, некоторые вообще не говорят.

"Речь детей с нарушениями психического развития характеризуется замедленным темпом, бедным словарным запасом, недостаточным усвоением значения слов, особенностями грамматического строя речи, трудностями в направленной речи или непониманием", - написал попечительский совет детского сада "Пингвиин" в своем обращении.

Со следующего учебного года все детские сады Эстонии должны перейти на обучение на эстонском языке.

В минобразования ранее заявляли, что для детей с ограниченными возможностями могут быть сделаны исключения.