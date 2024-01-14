В 2024 году увеличился размер ряда пособий и возмещений Кассы по безработице

Новая дневная ставка пособия по безработице в новом году составляет 11,70 евро. 31-кратная дневная ставка пособия по безработице составляет 362,70 евро.

Для всех безработных, которые уже получали пособие по безработице, дневная ставка изменится автоматически, и им не нужно подавать заявление на получение более высокого пособия.

В этом году также будет действовать новая максимальная ставка страхового возмещения по безработице: 88,22 евро за календарный день в течение первых 100 дней, или 2734,82 евро за 31 календарный день, и 58,81 евро за календарный день со 101-го дня, или 1823,11 евро за 31 календарный день.

Застрахованному лицу всегда гарантировано страховое возмещение по безработице в размере минимальной ставки. В этом году минимальная дневная ставка составляет 12,08 евро. Минимальный размер возмещения за 31 календарный день составляет 374,48 евро.

В 2024 году также увеличится сумма, которую можно заработать с помощью временной работы. Люди, зарегистрированные в качестве безработных, имеют право наряду с поиском работы выполнять также временную работу без потери статуса безработного или сокращения пособия. Это позволяет ищущим работу людям оставаться профессионально активными до тех пор, пока они не найдут новую основную работу. С этого года на временной работе можно зарабатывать не более 328 евро в месяц.

Изменился и размер пособия на уровневое обучение. Теперь и трудящиеся, и ищущие работу люди могут получать пособие на уровневое обучение в размере 362,70 евро в месяц при обучении по специальностям, необходимым на рынке труда.