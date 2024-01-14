Бывший вице-мэр Кохтла-Ярве Эрик Сечков подозревает, что видеообращения нынешнего руководства города по случаю наступления нового года были политической рекламой, использованной в личных интересах.
Бывший вице-мэр Кохтла-Ярве подозревает городских руководителей в политической рекламе за счет города
«Видеофайл как собственность был опубликован на официальной странице города Кохтла-Ярве в Facebook. Но видеофайл был также опубликован на политических страницах в Facebook председателя горсобрания Эдуарда Одинца и мэра Хэнри Касело. Фактически Хенри Касело использовал этот файл в своих личных интересах, используя его в платной политической рекламе, которую финансировал и получал от нее выгоду только Хэнри Касело", - написал Сечков в своем запросе информации в городскую администрацию.
Бывший вице-мэр хочет знать, на основании какого решения было заказано обращение руководства города и от кого были взяты предложения на данную услугу.
Он также хочет знать, из какой статьи бюджета были использованы деньги на эти обращения и имели ли руководители города право использовать эти видео для личных целей.