Бывший вице-мэр Кохтла-Ярве подозревает городских руководителей в политической рекламе за счет города

«Видеофайл как собственность был опубликован на официальной странице города Кохтла-Ярве в Facebook. Но видеофайл был также опубликован на политических страницах в Facebook председателя горсобрания Эдуарда Одинца и мэра Хэнри Касело. Фактически Хенри Касело использовал этот файл в своих личных интересах, используя его в платной политической рекламе, которую финансировал и получал от нее выгоду только Хэнри Касело", - написал Сечков в своем запросе информации в городскую администрацию.