МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 14.01-18.01 ⟩ Куда пойти в ближайшие дни

КУЛЬТУРА

Вторник, 16 января

* В Йыхвиском концертном доме в 13.00 - новогодний концерт для пожилых людей Йыхвиской волости. Выступают Сийри Кянд и Вольдемар Куслап. Бесплатные билеты можно получить в социальной службе йыхвиского самоуправления, в Йыхвиском общественном доме, в дневном центре для пожилых.

СПОРТ

Воскресенье, 14 января

* В Силламяэ в спорткомплексе в 16.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "NPM Silmet II" (Силламяэ) - "Narva United FC II".

Вторник, 16 января

* В центре оздоровительного спорта "Äkkeküla" в 18.00 - этап лыжного тура "Äkke".

Среда, 17 января

* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - Кубок Эстонии по футзалу, четвертьфинал: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Jõgeva Wolves".

Четверг, 18 января

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеская викторина, 21-й сезон, III тур. Приглашаются команды из троих человек. Команды просим зарегистрироваться не позднее 17 января по тел. 336 6963 или hivekeskus@alutagusevald.ee.

РАЗНОЕ

Среда, 17 января

* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - встреча с фотографом, пчеловодом и массажистом Аулисом Пярнпуу.

Четверг, 18 января

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - урок рукоделия для детей 11-14 лет.

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