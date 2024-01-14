Йыхви хочет поблагодарить достойных людей и организации

«Отмечаются лица и организации, которые внесли значительный вклад в развитие Йыхвиской волости и создание общественного благосостояния в 2023 году. Признание вручается за выдающуюся деятельность, а также последовательную, добросовестную и многолетнюю самоотверженную работу в Йыхвиской волости», - объявило волостное управление Йыхви.