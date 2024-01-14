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Йыхви хочет поблагодарить достойных людей и организации

Эрик Калда
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Здание волостного управления Йыхви.
Здание волостного управления Йыхви. Фото: Матти Кямяря

Йыхви хочет поблагодарить людей и организации, которые внесли свой вклад в развитие волости, и ждет предложений.

«Отмечаются лица и организации, которые внесли значительный вклад в развитие Йыхвиской волости и создание общественного благосостояния в 2023 году.  Признание вручается за выдающуюся деятельность, а также последовательную, добросовестную и многолетнюю самоотверженную работу в Йыхвиской волости», - объявило волостное управление Йыхви.

Кандидатов можно представлять до 7 февраля.

Все предложения рассматриваются комиccией, которыая выбирает лиц и организации, заслуживающих признания.

Мероприятие признания состоится 23 февраля на праздничном концертном мероприятии, посвященном годовщине Эстонской Республики.

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