Ида-Вирумаа реконструкцией отметил 105-летие Пагариской битвы во время Освободительной войны

В ходе боя, который длился примерно четверть часа, Балтийский батальон, состоящий из членов эстонской общественной организации Front Line, шквальным огнем штурмовал поместье Пагари.

Большевистский отряд, состоящий из членов Нарвского военно-исторического клуба, пытался пулеметным огнем отразить атаку, но был окружен и вынужден сдаться.

Руководитель эстонской организации Front Line Реймо Леол сказал, что 85 процентов членов их отряда являются либо членами "Kaitseliit", либо сил обороны, помощниками полицейских или членами молодежной организации "Noorkotkad" и приехали в Ида-Вирумаа из разных уголков Эстонии. "Для нас история интересна, но особенно интересна военная история", - сказал он.

После боя были возложены венки к памятнику погибшим в Освободительной войне в Пагари.

Битва у Пагари — одно из сражений, происходивших в ходе контрнаступления эстонских войск 7-19 января.

Первая реконструкция битвы у Пагаре состоялась в 2007 году.