Ида-Вирумаа реконструкцией отметил 105-летие Пагариской битвы во время Освободительной войны

В парке мызы Пагари в субботу утром задребезжал пулемет и раздались выстрелы - отмечалось 105-летие Пагарской битвы, сыгравшей важную роль в наступлении эстонцев во время Освободительной войны с реконструкцией боя.
В ходе боя, который длился примерно четверть часа, Балтийский батальон, состоящий из членов эстонской общественной организации Front Line, шквальным огнем штурмовал поместье Пагари.
Большевистский отряд, состоящий из членов Нарвского военно-исторического клуба, пытался пулеметным огнем отразить атаку, но был окружен и вынужден сдаться.
Руководитель эстонской организации Front Line Реймо Леол сказал, что 85 процентов членов их отряда являются либо членами "Kaitseliit", либо сил обороны, помощниками полицейских или членами молодежной организации "Noorkotkad" и приехали в Ида-Вирумаа из разных уголков Эстонии. "Для нас история интересна, но особенно интересна военная история", - сказал он.
После боя были возложены венки к памятнику погибшим в Освободительной войне в Пагари.
Битва у Пагари — одно из сражений, происходивших в ходе контрнаступления эстонских войск 7-19 января.
Первая реконструкция битвы у Пагаре состоялась в 2007 году.