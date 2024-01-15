ПОГОДА ⟩ Начало недели будет снежным

По информации синоптиков, в понедельник и вторник ожидается много снега. Дорожные условия осложняет сильный ветер, передает RusPostimees.
Начавшийся в ночь на понедельник на западне Эстонии снегопад распространится на всю территорию Эстонии. Толщина снежного покрова будет достигать в зависимости от региона от 7 до 20 см, местами до 25 см.
В течение дня снегопады и метель постепенно распространятся по всей Эстонии и продолжатся во вторник.
В западной части Эстонии метели начнут стихать во вторник утром, к вечеру осадки прекратятся и восточных регионах страны.