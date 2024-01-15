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ПОГОДА ⟩ Начало недели будет снежным

Северное побережье
Обновлено 15 января 2024, 09:32
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Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

По информации синоптиков, в понедельник и вторник ожидается много снега. Дорожные условия осложняет сильный ветер, передает RusPostimees.

Начавшийся в ночь на понедельник на западне Эстонии снегопад распространится на всю территорию Эстонии. Толщина снежного покрова будет достигать в зависимости от региона от 7 до 20 см, местами до 25 см.

В течение дня снегопады и метель постепенно распространятся по всей Эстонии и продолжатся во вторник.

В западной части Эстонии метели начнут стихать во вторник утром, к вечеру осадки прекратятся и восточных регионах страны.

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