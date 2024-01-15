В январе квартирные товарищества Ида-Вирумаа смогут ходатайствовать о пособии на реконструкцию

Ходатайствовать могут как квартирные товарищества региона, так и местные самоуправления, если многоквартирный дом полностью находится в их собственности, сообщает на своем сайте Союз квартирных товариществ Эстонии (EKÜL).

Руководитель отдела жилищного строительства и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу призывает всех подать ходатайство, поскольку в Ида-Вирумаа никогда прежде не было столь хороших возможностей для ремонта жилья за счет государственной субсидии.

- Можно принять решение как о частичной, так и полной реконструкции, и в сравнении с прошлыми годами ставка пособия выше в обоих случаях. Если раньше пособие покрывало при полной реконструкции 50%, то теперь оно покрывает 70% от стоимости работ. При частичной реконструкции ставка пособия составляет 40%, раньше она составляла 30%, - сказала она.