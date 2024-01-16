Марис Тоомель: Упорядоченная школьная сеть способствует развитию всей Йыхвиской волости

Ида-Вирумаа стоит на пороге больших перемен. Ожидания успеха высоки, и я верю, что мы добьемся успеха. Приспособиться к переменам не всегда легко, особенно в сфере образования.
Нам нужны твердый ум и готовность последовательно работать, чтобы переход к обучению на эстонском языке прошел гладко и безболезненно. Успех зависит от хорошего сотрудничества с образовательными учреждениями, местными властями и государством. Кроме того, нам нужна активная позиция руководителей школ, чтобы в сотрудничестве с владельцем школы двигаться к решениям. Наша роль как местных властей - уделять больше внимания мотивации руководителей школ в управлении содержательными изменениями в образовании, начиная с того, чтобы замечать, признавать и поддерживать как небольшие, так и масштабные успехи.
В Йыхви школьная сеть упорядочена, что позволяет платить учителям достойную зарплату и заниматься развивающей деятельностью.
Йыхвиская волость ценит учителей и директоров школ: средняя зарплата учителей составляет почти 123% от средней зарплаты по Эстонии, чего во многих самоуправлениях еще не удалось достичь. Такие зарплаты возможны благодаря упорядоченной школьной сети. Кроме того, в этом бюджетном году мы также добавили деньги в фонд заработной платы учителей школ по интересам - они в равной степени вносят вклад в развитие всей образовательной сферы волости.
Мы поддерживаем доказательный подход к управлению образованием. Мы сосредоточены на конкретных целях и поддерживаем постоянную обратную связь с руководителями школ, проводя ежегодные обсуждения развития.
После школьной реформы в Йыхви появились две основные школы и государственная гимназия. Все ученики учатся здесь в современных условиях, и это, наверное, одна из основных причин, почему в наши школы приезжают учиться и из соседних самоуправлений. У гимназии новое здание, Кесклиннаскую школу несколько лет назад капитально реконструировали. Уже год дети учатся в новом здании Йыхвиской основной школы. Как мы знаем, в самоуправлениях часто случается так, что люди, инициировавшие проект, не всегда сами его завершают. То же самое произошло и с новым зданием основной школы. Нам выпала честь завершить это сложное строительство, и стоит отметить, что те, кто в свое время начал строительство и кто решил, что новое здание должно быть построено, были на правильном пути.
"В Йыхви школьная сеть упорядочена, что позволяет платить учителям достойную зарплату и заниматься развивающей деятельностью".
Марис Тоомель, старейшина Йыхвиской волости, Партия реформ
Оглядываясь на прошлый год, я благодарна, что в волости и волостном управлении сохраняется стабильность - коалиция держится, и это позволяет планировать и будущие проекты. В экономически трудные времена мы в состоянии покрывать проценты по кредитам, а также есть деньги на оплату софинансирования проектов. Наши школы и детские сады заранее начали процесс подготовки к переходу на эстоноязычное обучение. В Кесклиннаской школе уже много лет преподавание ведется по методике языкового погружения - как раннего, так и позднего погружения, они участвуют в различных проектах, поддерживающих изучение языка. Кроме того, с каждым годом уменьшается количество русских групп в детских садах, что, в свою очередь, способствует освоению эстонского языка в раннем возрасте.
Йыхвиский образовательный городок стал единым целым, что также является одним из важных факторов при выборе учебных заведений. Расположенные рядом друг с другом на территории учебного городка школы по интересам и молодежный центр досуга позволяют предлагать услуги так называемой школы полного дня, тем самым экономя драгоценное время. Сейчас мы планируем там общинный дом, что еще больше расширит возможности района.
Поскольку библиотека также переедет в общинный дом, нам нужно подумать о том, что будет с пустующим зданием на улице Раквере, где сейчас находится библиотека. Нужно найти для него новое наполнение и изыскать средства на ремонт здания.
На территории учебного городка также построен стадион Хейно Липпа. Вечера легкой атлетики, которые мы организуем в сотрудничестве с Мати Лиллиалликом, собирают на стадионе сотни зрителей, желающих посмотреть спортивные соревнования, и привлекают к Йыхви много положительного внимания и освещения в СМИ. На нашем домашнем стадионе мы видели звезд легкой атлетики, которых иначе можно увидеть только по телевидению. Но это одна сторона медали. Очень важно, что стадион расширил и улучшил возможности тренировок для наших любителей спорта. Наши спортивные объекты открыты для публики, и каждый может заниматься спортом.
Переход на эстоноязычное образование в этом году, безусловно, станет непростой задачей, хотя, как уже было сказано, наши детские сады и школы по большому счету к этому готовы, поскольку Йыхвиская волость, как владелец школы, ценит доказательный подход и уделяет особое внимание развитию сферы образования.