Марис Тоомель: Упорядоченная школьная сеть способствует развитию всей Йыхвиской волости

Нам нужны твердый ум и готовность последовательно работать, чтобы переход к обучению на эстонском языке прошел гладко и безболезненно. Успех зависит от хорошего сотрудничества с образовательными учреждениями, местными властями и государством. Кроме того, нам нужна активная позиция руководителей школ, чтобы в сотрудничестве с владельцем школы двигаться к решениям. Наша роль как местных властей - уделять больше внимания мотивации руководителей школ в управлении содержательными изменениями в образовании, начиная с того, чтобы замечать, признавать и поддерживать как небольшие, так и масштабные успехи.

В Йыхви школьная сеть упорядочена, что позволяет платить учителям достойную зарплату и заниматься развивающей деятельностью.

Йыхвиская волость ценит учителей и директоров школ: средняя зарплата учителей составляет почти 123% от средней зарплаты по Эстонии, чего во многих самоуправлениях еще не удалось достичь. Такие зарплаты возможны благодаря упорядоченной школьной сети. Кроме того, в этом бюджетном году мы также добавили деньги в фонд заработной платы учителей школ по интересам - они в равной степени вносят вклад в развитие всей образовательной сферы волости.

Мы поддерживаем доказательный подход к управлению образованием. Мы сосредоточены на конкретных целях и поддерживаем постоянную обратную связь с руководителями школ, проводя ежегодные обсуждения развития.