Театральный вечер "Три в одном" в Кохтла-Ярвеском центре культуры

В четверг, 25 января в 18.30 в Кохтла-Ярвеском центре культуры публике будет представлено три постановки, две из которых зрители увидят впервые. Большая театральная программа подготовлена актерами "Театра ЯРГ" под руководством режиссера Татьяны Кундозеровой. Вход свободный.
- Специально не приурочивали, но так получилось - 27 января наш творческий коллектив отметит 19-летие, - заметила Татьяна Кундозерова. - Рада, что можем предложить зрителям две новые постановки и впервые одна из них подготовлена взрослыми актерами. Для нашего театра и для меня лично это новый опыт, но, может быть, он станет новым витком развития театра.
За почти два десятилетия школьный театр пережил не одно преобразование. НКО "Театр ЯРГ" - под таким названием коллектив существует уже пятый год, продолжив традиции театрального коллектива Ярвеской русской гимназии, закрывшейся четыре года назад. Продолжает радовать и удивлять поклонников театрального искусства новыми находками. В прошлом году спектакль "Шина - еще не колесо" получил Гран-при республиканского фестиваля и признание жюри многих международных фестивалей.
Девять взрослых кохтлаярвесцев откликнулись на призыв режиссера, которая собрала "взрослые" истории, ставшие своеобразным ответом учителей и родителей на манифест подростков из "Шины", а постановку назвали "Колесо - еще не автомобиль".
- Очень волнуюсь, ведь это мой первый опыт работы со взрослыми, - призналась Татьяна Кундозерова. - Пробный показ в нашей комнате прошел очень хорошо, надеюсь, что и на большой сцене получится так, как задумывалось.
От подростков до родителей
Театральный вечер начнется в 18.30 новой постановкой "Медуза внутри меня" - это внутренне напряженная и эмоциональная история о девочках-подростках, об их отношениях и о том, что в каждой девочке-подростке притаилась жалящая медуза.
- Задумывалась об этой постановке еще три года назад, прочтя книгу Али Бенджамин "Доклад о медузах" в переводе Ольги Варшавер, - рассказывает она. - Мне кажется, что ее надо прочитать всем подросткам, настолько в ней четко обозначены и расписаны вопросы, которые волнуют детей в возрасте 13-14 лет. Уже тогда поняла, что эта книга просится на сцену, выбрала для инсценировки одну линию - историю Сьюзи и Френни о том, как умирает дружба. Несколько раз пыталась начать работать над этой постановкой, но сложилось только сейчас. Мне кажется, что юные актрисы - занято пять человек - очень хорошо справились с тем, что я представляла.
В 19.00 зрителю предложат вспомнить спектакль "Шина - еще не колесо", который уже посмотрели сотни людей, а специалисты неоднократно называли психотерапевтическим сеансом для повзрослевших детей и их родителей.
Сразу после этого на сцену выйдут взрослые дебютанты - "Колесо - еще не автомобиль". Это своеобразный ответ учителей и родителей на манифест подростков.
- Это как необычное родительское собрание, в котором психолог отвечает на вопросы родительского чата, - приоткрывает сюжет режиссер. - В разговоре участвуют родители с разными характерами и своими историями, которые отражены в их никах - "отец-кремень", "Я же мать", "директор школы", "мудрая мать" и прочие.
Почему три разных спектакля собраны вместе? На этот вопрос Татьяна Кундозерова отвечает, что потому, что все они очень созвучны, поднимают проблемы подростков, она настоятельно рекомендует смотреть их родителям вместе с детьми - точно будет о чем порассуждать. А кто-то, возможно, найдет ответы на свои вопросы, потому что в "Шине" и "Колесе" использовано немало реальных историй.
Мечтают о фестивале
Вход в зрительный зал свободный, но в зале будет установлена коробка для пожертвований - таким образом артисты и режиссер пробуют собрать средства для поездки на один из самых значимых международных фестивалей любительских театров "SampoFestFinland", который пройдет с 22 по 25 февраля.
- Уже лет десять наблюдаю за этим фестивалем и мечтаю поучаствовать, - призналась Татьяна Кундозерова. - Фестиваль небольшой, трехдневный, но попасть в программу сложно - просматривая записи спектаклей, выбирают только шесть театров. Конкурс до десяти коллективов на место, и то, что наша "Шина" получила приглашение, - уже признание. Мы с радостью еще раз покажем свою работу, но главное - на фестивале можно пообщаться с коллегами и пополнить знания на мастер-классах с именитыми профессионалами.
Пожертвования также можно перечислить на счет: TEATER JRG EE242200221072801320.