Театральный вечер "Три в одном" в Кохтла-Ярвеском центре культуры

- Задумывалась об этой постановке еще три года назад, прочтя книгу Али Бенджамин "Доклад о медузах" в переводе Ольги Варшавер, - рассказывает она. - Мне кажется, что ее надо прочитать всем подросткам, настолько в ней четко обозначены и расписаны вопросы, которые волнуют детей в возрасте 13-14 лет. Уже тогда поняла, что эта книга просится на сцену, выбрала для инсценировки одну линию - историю Сьюзи и Френни о том, как умирает дружба. Несколько раз пыталась начать работать над этой постановкой, но сложилось только сейчас. Мне кажется, что юные актрисы - занято пять человек - очень хорошо справились с тем, что я представляла.

В 19.00 зрителю предложат вспомнить спектакль "Шина - еще не колесо", который уже посмотрели сотни людей, а специалисты неоднократно называли психотерапевтическим сеансом для повзрослевших детей и их родителей.

Сразу после этого на сцену выйдут взрослые дебютанты - "Колесо - еще не автомобиль". Это своеобразный ответ учителей и родителей на манифест подростков.

- Это как необычное родительское собрание, в котором психолог отвечает на вопросы родительского чата, - приоткрывает сюжет режиссер. - В разговоре участвуют родители с разными характерами и своими историями, которые отражены в их никах - "отец-кремень", "Я же мать", "директор школы", "мудрая мать" и прочие.