Женщина, заявившая о краже телефона, оказалась мошенницей и была наказана

В начале лета 2023 года проживающая в Силламяэ Юлия (24) сообщила в полицию, что около одной из городских детских игровых площадок потеряла свой телефон "iPhone", а позднее его там уже не оказалось - кто-то мог забрать его себе. То же самое женщина говорила в отделении полиции, когда давала показания.

Однако в ходе расследования выяснилось, что на самом деле женщина телефон не теряла, а отнесла в один из силламяэских ломбардов.

Так как телефон был застрахован, то страховая фирма выплатила в качестве возмещения ущерба 869 евро, и молодая женщина смогла приобрести себе новый айфон.

Юлии было предъявлено уголовное обвинение в страховом мошенничестве и даче заведомо ложных показаний. Она пошла на согласительное производство, в результате которого ее приговорили к лишению свободы на 1 год 2 месяца условно с двухлетним испытательным сроком.

Кроме того, она должна заплатить 1411 евро государству в покрытие процессуальных издержек и вернуть страховой фирме полученные обманным путем 869 евро.