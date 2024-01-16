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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Йыхви Год движения передал эстафету Году культурного богатства

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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В субботу йыхвиский "Pargi Keskus" был наполнен песнями и танцами в честь начавшегося в Ида-Вирумаа Года культурного богатства.

Тот факт, что движение и культура идут рука об руку, нашел отражение во многих выступлениях. Например, хор мальчиков Йыхвиской основной школы вышел на сцену в спортивной одежде и с баскетбольными мячами, а их отцы поддерживали поющих мальчиков. В случае с выступлением танцевальной группы из Кийкла "Kiigelind" с тростями зрителям пришлось решать, танцевальный это номер или гимнастический. После местных коллективов Руслан и Руте Трочинские поставили задорную и в то же время лирическую точку в открытии мероприятия. 

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Культура
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