ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Йыхви Год движения передал эстафету Году культурного богатства

Тот факт, что движение и культура идут рука об руку, нашел отражение во многих выступлениях. Например, хор мальчиков Йыхвиской основной школы вышел на сцену в спортивной одежде и с баскетбольными мячами, а их отцы поддерживали поющих мальчиков. В случае с выступлением танцевальной группы из Кийкла "Kiigelind" с тростями зрителям пришлось решать, танцевальный это номер или гимнастический. После местных коллективов Руслан и Руте Трочинские поставили задорную и в то же время лирическую точку в открытии мероприятия.