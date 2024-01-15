СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Парня побили возле бара

Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.

Мужчина напал на сожительницу

14 января в полицию поступило сообщение о том, что в квартире на улице Уус в Кохтла-Ярве нетрезвый 52-летний мужчина напал на свою сожительницу. Полиция задержала мужчину. Точные обстоятельства происшествия полиция установит в рамках уголовного производства.

Семейные ссоры переросли в насилие

13 января в полицию сообщили, что в квартире на улице Пярна в Кохтла-Ярве женщина напала на своего сожителя. Полицейские задержали женщину.

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что на Тартуском шоссе в Йыхви нетрезвый мужчина ударил свою бывшую сожительницу.

14 января в полицию сообщили, что на проспекте Выйду в Нарве вспыхнул конфликт, в результате которого 27-летний мужчина напал на другого мужчину.

Точные обстоятельства происшествий полиция установит в рамках уголовного производства.

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