Нарва отказалась выкупать бывшую баню на улице Линда

Депутатская комиссия по городскому хозяйству проголосовала за то, чтобы город не покупал у фирмы Domkora OÜ бывшую баню на улице Линда, пишет "Нарвская газета".
Предложение о выкупе пришло в комиссию по горхозяйству из управы, которая предпочла не отвергать предложение Domkora OÜ самостоятельно, решив узнать мнение депутатов.
Члены комиссии посчитали предложенную цену, 200 тысяч евро, безусловно завышенной, не видя, в то же время, каких-то вариантов развития этой недвижимости в городских интересах.
- Непонятно, зачем вообще управа направила нам этот вопрос, так как там тоже нет никаких идей, что с этим делать. Члены комиссии в то же время отметили, что 200 тысяч – это в любом случае слишком дорого. Вопрос решен окончательно, так как управа теперь, конечно, не будет готовить проект решения для рассмотрения полным составом горсобрания, то есть общего депутатского голосования не будет, - сказал председатель комиссии Алексей Мяги.