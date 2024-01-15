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Нарва отказалась выкупать бывшую баню на улице Линда

Северное побережье
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Депутатская комиссия по городскому хозяйству проголосовала за то, чтобы город не покупал у фирмы Domkora OÜ бывшую баню на улице Линда, пишет "Нарвская газета".

Предложение о выкупе пришло в комиссию по горхозяйству из управы, которая предпочла не отвергать предложение Domkora OÜ самостоятельно, решив узнать мнение депутатов. 

Члены комиссии посчитали предложенную цену, 200 тысяч евро, безусловно завышенной, не видя, в то же время, каких-то вариантов развития этой недвижимости в городских интересах.

- Непонятно, зачем вообще управа направила нам этот вопрос, так как там тоже нет никаких идей, что с этим делать. Члены комиссии в то же время отметили, что 200 тысяч – это в любом случае слишком дорого. Вопрос решен окончательно, так как управа теперь, конечно, не будет готовить проект решения для рассмотрения полным составом горсобрания, то есть общего депутатского голосования не будет, - сказал председатель комиссии Алексей Мяги.

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Нарва
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