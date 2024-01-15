Нарва отказалась выкупать бывшую баню на улице Линда

- Непонятно, зачем вообще управа направила нам этот вопрос, так как там тоже нет никаких идей, что с этим делать. Члены комиссии в то же время отметили, что 200 тысяч – это в любом случае слишком дорого. Вопрос решен окончательно, так как управа теперь, конечно, не будет готовить проект решения для рассмотрения полным составом горсобрания, то есть общего депутатского голосования не будет, - сказал председатель комиссии Алексей Мяги.