За выходные на границе в Нарве в страну не впустили 73 иностранцев

Пограничники не разрешили въезд в Эстонию 41 гражданину Молдовы, 10 гражданам России, 8 - Китая, 7 - Израиля, 2 - Украины и 2 - Сербии, также отправились обратно в Россию по одному гражданину Кыргызстана, Венесуэлы и Узбекистана.

Чаще всего причиной задержания было то, что у людей не было соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели поездки или в ходе беседы пограничники понимали, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам был запрещен въезд в страну, и они вернулись в Россию.