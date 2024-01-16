ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Доступность питьевой воды - право человека

Конечно, если сейчас предприятия водоснабжения утверждают, что цена на воду для населения с тех пор не выросла, то это неправда: цена выросла, причем кое-где в несколько раз. Для людей это оправдывалось инвестициями, которые в конечном итоге обеспечивают более качественную услугу, но не будем забывать, что инвестиции были сделаны в основном за счет поддержки Европейского союза.

Понятно, что инвестиции на предприятии водоснабжения и канализации никогда не бывают разовыми или окончательными - оборудование и системы изнашиваются и в будущем требуют обновления и замены. Необходимо также учитывать увеличение других расходов. Однако в сегодняшней Европе доступность воды является правом человека, и с точки зрения цены это не должно становиться роскошью, как и электричество и отопление.

Если сейчас предприятия водоснабжения заявляют, что существующая цена на питьевую воду не покрывает их затрат и что повышение цены на воду неизбежно, то государство через Департамент конкуренции должно более тщательно следить за обоснованием предстоящего повышения цен и более прозрачно объяснять общественности его необходимость. У людей часто складывается впечатление, что повышение цен, запрашиваемое компаниями-монополистами, предоставляющими различные услуги, одобряется там слишком легкомысленно.