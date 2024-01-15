В Ивангороде задержали гражданина России из Нарвы, который пытался украсть сумку у гражданки Эстонии

В начале третьего часа дня 12 января в районную полицию поступило сообщение о подозрительном мужчине в Ивангороде. Он держал в руках женскую сумку и изучал содержимое неподалеку от пешеходного пункта пропуска на границе России и Эстонии.

Полицией задержан 18-летний россиянин, постоянно живущий в Нарве. По предварительным данным, мужчина похитил сумку у 75-летней гражданки Эстонии. Внутри лежали мобильный телефон, около 15 тысяч рублей наличными и документы.

Полицией возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый на двое суток изолирован в камере. Ранее он в поле зрения правоохранителей не попадал.