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Продавцы и покупатели чаще всего спорят о мебели

Северное побережье
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Фото: Marko Saarm

В прошлом году в Комиссию по потребительским спорам было предоставлено  существенно больше жалоб, чем годом ранее - более 4000 жалоб в 2023 году против 3527 жалоб в 2022 году, сообщает rus.err.

По словам главы секретариата Комиссии по потребительским спорам Вейко Копамеэса, наибольшее количество споров возникло при покупке мебели - около 300 жалоб. Почти 110 жалоб поступило на товары для красоты и здоровья, 85 - на предметы интерьера и услуги электронных коммуникаций.

Решения Комиссии по потребительским спорам являются публичными. Например, в декабре было вынесено решение в пользу потребителя, который купил у TEZ Tour пакетный тур в Турцию в стандартном номере, где на сайте компании были указаны обычные кровати, но в действительности предоставили номер с двумя обычными кроватями и одной раскладушкой, а также были проблемы с мебелью.

Комиссия также удовлетворила жалобу, в которой подвесное кресло, купленное в сентябре, стали использовать только в июне следующего года, и тогда выяснилось, что оно бракованное. Компания Dlb Trading, продавшая кресло, отказалась его ремонтировать или заменять, но комиссия пришла к выводу, что потребитель имел право отказаться от сделки, поскольку торговец не смог доказать, что это не производственный дефект.

Вейко Копамеэс отметил, что в прошлом году на потребительские споры в значительной степени повлияли запросы, связанные с электронной торговлей и интернет-магазинами.

- Так, большинство обращений в комиссию по потребительским спорам было связано с недоставленными товарами или с невозвратом денег за неполученные товары. Более половины обращений было связано с вышеуказанными причинами. Меньше половины - это споры, связанные с договорами различной продолжительности или качеством услуг, - сказал Копамеэс.

По его словам, в потребительских спорах сторонам предлагается найти соглашение и урегулировать спор без решения комиссии, и было около 760 случаев, когда сторонам удалось достичь соглашения без вмешательства комиссии.

TTJA еще подводит итоги работы Комиссии за прошлый год, поэтому текущие цифры являются лишь предварительными.

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