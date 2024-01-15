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Под Нарвой произошла серьезная авария с участием трех машин

Северное побережье
Обновлено 15 января 2024, 17:11
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Авария на 196-м километре шоссе Талинн - Нарва
Авария на 196-м километре шоссе Талинн - Нарва Фото: Facebook

Сегодня примерно в 15.30 на шоссе Таллинн - Нарва в районе Аувере произошла авария с участием трех машин. К месту выехали спасатели и машины скорой помощи.

Фото: Facebook

"На месте работают медики, которые осматривают людей в машине", - сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Шоссе на месте происшествия частично перекрыто, движение регулируют сотрудники полиции. "Мы просим людей не торопиться и проявлять терпение при поездках по этому району", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.

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Нарва
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