Под Нарвой произошла серьезная авария с участием трех машин

"На месте работают медики, которые осматривают людей в машине", - сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Шоссе на месте происшествия частично перекрыто, движение регулируют сотрудники полиции. "Мы просим людей не торопиться и проявлять терпение при поездках по этому району", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.