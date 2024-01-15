Правительство и учителя договорились об условии, при котором забастовка не состоится

Председатель Союза работников образования Эстонии (EHL) и организатор планируемой забастовки Реэмо Вольтри сказал, что учителя готовы согласиться на меньшее повышение зарплаты, если будет заключен коллективный договор на ближайшие годы, сообщает RusDelfi.
После сегодняшней встречи комиссии по культуре Рийгикогу и Союза работников образования Эстонии министр образования Кристина Каллас (Eesti 200) предложила компромиссный вариант решения спора - заключить на три года коллективный договор.
По словам Реэмо Вольтри, они предлагали этот вариант на всем протяжении спора. Однако, ранее правительство не давало министру согласие на заключение такого договора.