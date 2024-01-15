Правительство и учителя договорились об условии, при котором забастовка не состоится

После сегодняшней встречи комиссии по культуре Рийгикогу и Союза работников образования Эстонии министр образования Кристина Каллас (Eesti 200) предложила компромиссный вариант решения спора - заключить на три года коллективный договор.

По словам Реэмо Вольтри, они предлагали этот вариант на всем протяжении спора. Однако, ранее правительство не давало министру согласие на заключение такого договора.