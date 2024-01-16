ОДИН ВОПРОС ⟩ Сделан ли переход на обучение только на эстонском языке для защиты эстонских школ?

- Если вы подумаете, почему этот переход предпринят сейчас или почему эстонский язык объявлен единственным языком в общем образовании и профессиональном образовании, то это сделано именно для того, чтобы дети с другим родным языком не рвались со всех ног в эстоноязычную школу таким образом, чтобы там вообще исчезла способность к сопротивлению. Поскольку мы 30 лет не готовили преподавателей-предметников для русскоязычных школ, то этот уровень падает. Там не получают важного в обществе эстоноязычного образования или знания эстонского языка, и поэтому русские родители или из семей с каким-либо другим родным языком стали в массовом порядке отдавать своих детей в эстонские детсады и школы. Это был бы сумбурный, неорганизованный процесс, если бы мы не начали по распоряжению и организованно этот переход на эстоноязычное образование.