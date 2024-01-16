Кая Каллас: правительство намерено прекратить финансирование русскоязычного образования

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Рийгикогу, отметив, ч

Об этом она сообщила в ответе на запрос депутатов от партии EKRE о переходе к единой эстоноязычной школе.

По мнению парламентариев EKRE, большое количество детей, говорящих на иностранных языках, в школах создает проблемы для учителей.

Возникшую ситуацию и действия правительства Кая Каллас объяснила продолжающимся переходом к единой эстонской школе. По ее словам Конституция гарантирует право получать образование на эстонском языке.

Вместе с тем Каллас заявила, что правительство не намерено русифицировать эстонских детей.

- Напротив, правительство намерено прекратить финансирование русскоязычного образования и перейти на единую форму обучения на эстонском языке, - сказала она.

Каллас подчеркнула, что цель перехода к единому образованию на эстонском языке заключается в том, чтобы все жители Эстонии находились в едином информационном пространстве, чтобы в Эстонии говорили на эстонском языке и чтобы людей, использующих эстонский язык, становилось все больше и больше.

- Чтобы у нас не было двух разных систем - во имя этого мы работаем. Это была большая проблема, и я согласна с тем, что она должна была быть решена уже давным-давно. Но лучше поздно, чем никогда. В любом случае мы должны двигаться вперед, - сказала премьер-министр.