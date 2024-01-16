Продавцов недвижимости предостерегают от сокрытия подоходного налога

В преддверии подачи деклараций Налогово-таможенный департамент (НТД) на этой неделе рассылает налогоплательщикам напоминания о незадекларированных доходах.
Руководитель подразделения налогового аудита НТД Эркки Паулюс напоминает, что департамент может задним числом сроком до трех лет требовать исправления декларации или по решению назначать уплату налога.
Например, срок подачи декларации о доходах физического лица за 2022 год был 2 мая 2023 года, поэтому сумма налога к уплате может быть назначена до 2 мая 2026 года. Если налогоплательщик сознательно уклонялся от уплаты налогов, то вышеизложенное действует до пяти лет - таким образом, неуплаченный налог за 2022 год можно взыскать с частного лица до 2 мая 2028 года.
- Мы постоянно следим за налоговым поведением частных лиц и осуществляем за этим регулярный надзор. Проверять человека могут как на основании индивидуальных рисков, так и на базе полученных нами сведений. В случае нарушения данные в декларации должны быть исправлены, а все налоги уплачены, - добавил он.
При продаже недвижимости декларируется и уплачивается подоходный налог только с выгоды, причем как при продаже, так и при обмене недвижимого имущества. Обычно соответствующая таблица в декларации о доходах предварительно заполнена данными Земельного департамента, но человек обязан убедиться, что предварительно заполненные данные верны. При необходимости следует дополнить информацию и указать стоимость приобретения и связанные с продажей расходы. Если речь идет о недвижимости, на продажу которой распространяется освобождение от налогообложения (например, освобождение по продаже места жительства), то декларировать сделку не нужно.
В 2022 году было предварительно заполнено более 1600 сделок с недвижимостью, из которых аудиторы НТД поставили под сомнение около 500 деклараций, заметив, что данные не совпадают или декларация вообще не подана.
Налогово-таможенный департамент также отправляет напоминание владельцам лесов - физическим лицам, которые, согласно данным лесохозяйственных извещений, в 2022 году продали право на вырубку растущего леса и срубленный лесоматериал, но не подали декларацию о доходах или вообще не задекларировали выгоду от отчуждения права на вырубку леса или срубленного лесоматериала либо задекларировали сделку неверно.
В среде электронных услуг НТД можно задним числом исправить декларации сроком до трех лет; для этого необходимо сначала отправить заявление о желании декларировать на адрес электронной почты eraklient@emta.ee, после чего декларацию для дополнения откроют клиенту.