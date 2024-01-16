В прошлом году мошенники выманили у жителей Эстонии более 8,3 миллиона евро

По словам Тамбре, мошенники создали в интернете очень много инвестиционных и торговых платформ, где за короткое время предлагается большая прибыль. На самом же деле это обман, и люди остаются без вложенных денег. Также мошенники активны в различных мессенджерах, где предлагают людям услуги консультанта, с помощью которого можно якобы быстро заработать крупные суммы. К сожалению, были и схемы, когда потерпевшему говорили, что для возврата потерянных средств нужно произвести дополнительный платеж.

- Рекомендую всем начинать инвестирование со своего домашнего банка и обязательно ознакомиться с рисками, - сказал Тамбре.

Также распространены фишинговые сообщения, которые пересылаются текстовыми сообщениями, в окнах чата или электронными письмами. В прошлом году из-за фишинговых сообщений 314 человек потеряли в общей сложности более 300 тысяч евро. По этой схеме было больше всего потерь в декабре, когда люди ожидали заказанный ими товар.

- Полиция знает свою работу - следует неуклонно ловить сотрудников таких колл-центров и закрывать сами центры. Такая деятельность требует времени, и только лишь этим на сегодняшний день ущерб не предотвратить. Последние пять лет мы практически везде говорим об этих опасностях, но статистика, к сожалению, показывает, что мы не успеваем помочь всем жертвам. Поэтому прошу помощи у жителей Эстонии: мы ждем идей, каким образом нам доводить до людей сведения о мошенничестве и связанных с ним опасностях. Если у вас возникнут идеи, как сделать так, чтобы люди не становились жертвами мошенников, то сообщите, пожалуйста, нам, - призвал Тамбре поделиться идеями.