Банк Эстонии: нижнюю точку мы прошли

По оценке Банка Эстонии, нижняя точка спада эстонского экспорта могла быть пройдена в конце 2023 года, и в дальнейшем ситуация может начать понемногу улучшаться по мере восстановления внешних рынков, пишет rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
По словам Релл, есть легкие признаки стабилизации экспорта.
- Если мы посмотрим на скандинавские рынки - Финляндию, Швецию, - то на нас очень сильно влияли изменения курса шведской кроны. Он немного улучшился, Финляндия постепенно восстанавливается. По прогнозам, спрос начнет восстанавливаться в первой половине нового года, - сказала Релл.
Согласно экспресс-оценке платежного баланса Банка Эстонии, в ноябре экспорт и импорт товаров и услуг находились в равновесии, но оба показателя значительно снизились в годовом исчислении.