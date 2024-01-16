Банк Эстонии: нижнюю точку мы прошли

- Если мы посмотрим на скандинавские рынки - Финляндию, Швецию, - то на нас очень сильно влияли изменения курса шведской кроны. Он немного улучшился, Финляндия постепенно восстанавливается. По прогнозам, спрос начнет восстанавливаться в первой половине нового года, - сказала Релл.