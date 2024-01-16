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Банк Эстонии: нижнюю точку мы прошли

Северное побережье
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Деньги. Фото иллюстративное.
Деньги. Фото иллюстративное. Фото: Aivo Meeks

По оценке Банка Эстонии, нижняя точка спада эстонского экспорта могла быть пройдена в конце 2023 года, и в дальнейшем ситуация может начать понемногу улучшаться по мере восстановления внешних рынков, пишет rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

По словам Релл, есть легкие признаки стабилизации экспорта.

- Если мы посмотрим на скандинавские рынки - Финляндию, Швецию, - то на нас очень сильно влияли изменения курса шведской кроны. Он немного улучшился, Финляндия постепенно восстанавливается. По прогнозам, спрос начнет восстанавливаться в первой половине нового года, - сказала Релл.

Согласно экспресс-оценке платежного баланса Банка Эстонии, в ноябре экспорт и импорт товаров и услуг находились в равновесии, но оба показателя значительно снизились в годовом исчислении.

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