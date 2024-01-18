Анвар Самост: Рано хоронить Центристскую партию

После неожиданно большого оттока людей из депутатской группы Центристской партии в Рийгикогу бывшая когда-то самой популярной в Эстонии партия оказалась чуть ли не похоронена. Однако имеющая давнюю историю партия, по словам одного известного политика, является добровольным некоммерческим объединением, руководить которым и невозможно, но, с другой стороны, именно поэтому она является устойчивым в партийном смысле явлением, для которого кризис - это просто неизбежность развития.
Теперь у Центристской партии в Рийгикогу всего шесть членов. Да, шесть, так как Юри Ратас, считай, тоже вышел из партии. После парламентских выборов во фракции Центристской партии царили пораженческие настроения, ведь вместо полученных благодаря предыдущим выборам 26 мест (и то этот результат партия посчитала провальным) у нее осталось только 16 мест в Рийгикогу. Однако спустя всего девять месяцев и из них пропало десять мест, и Центристская партия впервые в истории стала самой маленькой депутатской группой в парламенте Эстонии.
Коллега Уку Тоом недавно очень метко написал, что когда председатель Центристской партии Михаил Кылварт говорит, что Центристская партия выйдет из нынешнего кризиса, то в это можно верить или не верить, однако очень трудно представить, каким образом должна выйти из кризиса парламентская фракция центристов. По-прежнему пользующаяся большой поддержкой партия (судя по последним исследованиям - 15%) не может представлять интересы своих избирателей даже во всех комиссиях Рийгикогу.
Однако впереди еще три года - до следующих выборов в Рийгикогу.
Такая же и даже еще худшая беда подстерегает в Таллиннском горсобрании, где у Центристской партии "благодаря" ушедшим осталось 34 места, а без Юри Ратаса - и вовсе 33. В Таллиннском горсобрании 79 членов, и это значит, что для получения большинства необходимо контролировать 40 голосов. С момента выборов Центристская партия собрала эти голоса в коалиции с Социал-демократической партией, у которой было шесть, а теперь стало восемь мест. Депутат СДПЭ в горсобрании и Рийгикогу Раймонд Кальюлайд еще неделю назад, ссылаясь на эти цифры, предложил, что в Таллинне можно было бы сформировать новую коалицию, в которую вошли бы соцдемы, реформисты, "Isamaa" и "Eesti 200". Имеющая шесть мест EKRE, которая соцдемам вообще не подходит, тогда и не потребовалась бы.
Если бы председателю Центристской партии Михаилу Кылварту предстояло войти в историю с тем, что под его управлением партия, десятки лет обладавшая в столице единоличной властью, потеряла вдобавок к десяти парламентским мандатам и должность мэра столицы, то ему стоило бы подумать об уходе в отставку. Однако, по крайней мере поначалу, дела не настолько плохи.
Во-первых, в новейшей истории города Таллинн уже есть пример, когда все другие партии образовали против Центристской партии коалицию, имевшую небольшой перевес. Однако она развалилась, как обычно и разваливаются союзы с большим количеством участвующих сторон, и хороших воспоминаний о себе ни у кого не оставила.
Во-вторых, руководители СДПЭ заняли отличную от мнения Раймонда Кальюлайда позицию. Они ясно подтвердили, что продолжат работать в горуправлении вместе с Центристской партией, и это всячески выгодно соцдемам. Во-первых, председатель фракции СДПЭ в Таллиннском горсобрании Евгений Осиновский, очевидно, хочет соблюдать заключенные с Михаилом Кылвартом соглашения. Во-вторых, имеющая в нынешнем властном союзе с двумя участвующими сторонами больший удельный вес СДПЭ может получить в нем больше, чем в теоретической коалиции с четырьмя участниками, перевес в которой зависел бы от одного голоса и которую постоянно раздирали бы внутренние конфликты. В-третьих, до местных выборов остается еще около двух лет, и тактически подходящим временем, чтобы оставить Центристскую партию в Таллинне без сопутствующих власти преимуществ, был бы период за восемь-шесть месяцев до выборов.
"Действительно, хороший вопрос, на каком языке в центристской фракции станут говорить теперь между собой?"
Анвар Самост, журналист
Как я уже отметил выше, до следующих выборов в Рийгикогу еще три года. Превратится ли Центристская партия за это время в русскоязычную муниципальную партию, как прогнозируют некоторые обозреватели и конкуренты?
Действительно, хороший вопрос, на каком языке в центристской фракции станут говорить теперь между собой. Михаил Кылварт тоже может шутить на тему своей национальности или по-прежнему поступать более проэстонски, чем средний разговаривающий на эстонском языке без акцента политик, однако Яна Тоом, Алексей Евграфов и Александр Чаплыгин, несмотря на это, станут играть в имидже Центристской партии более важную роль, чем прежде.
Однако три года являются большим сроком и в том смысле, что в результате целенаправленной деятельности Кылварт смог бы преобразовать партию в соответствии со своим видением. Достаточно будет и того, чтобы найти фокус, завербовать некоторых новых выдающихся членов и по-прежнему действовать в качестве социального лифта для молодых политиков из русскоязычных семей. Нельзя дать кризису пройти впустую.