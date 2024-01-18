Анвар Самост: Рано хоронить Центристскую партию

Теперь у Центристской партии в Рийгикогу всего шесть членов. Да, шесть, так как Юри Ратас, считай, тоже вышел из партии. После парламентских выборов во фракции Центристской партии царили пораженческие настроения, ведь вместо полученных благодаря предыдущим выборам 26 мест (и то этот результат партия посчитала провальным) у нее осталось только 16 мест в Рийгикогу. Однако спустя всего девять месяцев и из них пропало десять мест, и Центристская партия впервые в истории стала самой маленькой депутатской группой в парламенте Эстонии.

Коллега Уку Тоом недавно очень метко написал, что когда председатель Центристской партии Михаил Кылварт говорит, что Центристская партия выйдет из нынешнего кризиса, то в это можно верить или не верить, однако очень трудно представить, каким образом должна выйти из кризиса парламентская фракция центристов. По-прежнему пользующаяся большой поддержкой партия (судя по последним исследованиям - 15%) не может представлять интересы своих избирателей даже во всех комиссиях Рийгикогу.

Однако впереди еще три года - до следующих выборов в Рийгикогу.