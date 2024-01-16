Рийгикогу не поддержал инициативу по сносу "красных памятников"

Во вторник Рийгикогу отклонил в первом чтении инициированный фракцией EKRE законопроект, согласно которому все так называемые "красные памятники", установленные при советской власти, включая Бронзового солдата, должны быть немедленно демонтированы.
Как сообщает rus.err., инициатива оппозиционной партии предусматривала, что Рийгикогу обратится с таким предложением к правительству.
Однако в Большом зале парламента она не смогла набрать достаточного количества голосов. То, чтобы направить правительству соответствующее предложение, поддержали 14 депутатов, 54 были против. Еще 21 не стал голосовать. Среди не входящих в EKRE депутатов инициативу поддержали Тынис Лукас из партии Isamaa и Юку-Калле Райд из фракции Eesti 200.
В пояснительной записке к законопроекту EKRE указывалось, что перенос Бронзового солдата из центра Таллинна на Военное кладбище ничего не изменил, а враждебно настроенные к независимости Эстонии лица продолжают праздновать победу Кремля и оккупацию Эстонии. А теперь они там же якобы празднуют агрессивную войну Путина и России против Украины, заявляют политики EKRE.