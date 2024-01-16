Рийгикогу не поддержал инициативу по сносу "красных памятников"

Как сообщает rus.err., инициатива оппозиционной партии предусматривала, что Рийгикогу обратится с таким предложением к правительству.

Однако в Большом зале парламента она не смогла набрать достаточного количества голосов. То, чтобы направить правительству соответствующее предложение, поддержали 14 депутатов, 54 были против. Еще 21 не стал голосовать. Среди не входящих в EKRE депутатов инициативу поддержали Тынис Лукас из партии Isamaa и Юку-Калле Райд из фракции Eesti 200.

В пояснительной записке к законопроекту EKRE указывалось, что перенос Бронзового солдата из центра Таллинна на Военное кладбище ничего не изменил, а враждебно настроенные к независимости Эстонии лица продолжают праздновать победу Кремля и оккупацию Эстонии. А теперь они там же якобы празднуют агрессивную войну Путина и России против Украины, заявляют политики EKRE.