ОДИН ВОПРОС ⟩ Как государство проверяет фон украинцев, прибывающих на границу?

- В случае со всеми военными беженцами, пересекающими восточную границу, мы в сотрудничестве с украинскими пограничниками смогли использовать украинские базы данных, чтобы выяснить, правда ли то, что они говорят нам на границе. Действительно, если на границе появляются люди, которые говорят неправду или о которых украинскому государству также известно, что они каким-то образом являются пророссийскими или пропутинскими и не имеют оснований для получения международной защиты, то этих людей не пускали и не будут пускать в Эстонию. Сколько удастся выявить таких, столько мы и выдворим.