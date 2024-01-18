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ОДИН ВОПРОС ⟩ Как государство проверяет фон украинцев, прибывающих на границу?

Северное побережье
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Лаури Ляэнеметс.
Лаури Ляэнеметс. Фото: Arvo Meeks

Пограничники постоянно отправляют обратно с нарвской границы в числе прочих и граждан Украины.

Министр внутренних дел ЛАУРИ ЛЯЭНЕМЕТС:

- В случае со всеми военными беженцами, пересекающими восточную границу, мы в сотрудничестве с украинскими пограничниками смогли использовать украинские базы данных, чтобы выяснить, правда ли то, что они говорят нам на границе. Действительно, если на границе появляются люди, которые говорят неправду или о которых украинскому государству также известно, что они каким-то образом являются пророссийскими или пропутинскими и не имеют оснований для получения международной защиты, то этих людей не пускали и не будут пускать в Эстонию. Сколько удастся выявить таких, столько мы и выдворим.

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