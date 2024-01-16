Нетрезвый водитель совершил аварию с семью потерпевшими возле Кохтла-Ярве

Во вторник, в районе двух часов дня, в Центр тревоги поступило сообщение о серьезном ДТП на 7-м километре шоссе Кохта-Ярве - Мяэтагузе. По предварительной информации, водитель автомобиля Honda, не убедившись в безопасности маневра, начал обгон идущего впереди снегоуборщика и столкнулся со встречным внедорожником Toyota. В результате лобового столкновения пострадали семь человек, в том числе ребенок. Все они были доставлены в больницу. Всего в двух автомобилях находилось восемь человек.

По словам начальника Йыхвиского отделения полиции Хелен Кант, прибывший на место патруль установил, что мужчина за рулем Honda незадолго до аварии употреблял алкоголь.

Видимость на месте происшествия была плохой из-за снегопада.

- В зимних условиях всем водителям необходимо быть внимательными и двигаться медленнее, что позволит своевременно отреагировать на опасную ситуацию. Соблюдайте достаточную дистанцию, избегайте резких маневров и опасных обгонов, особенно если видимость плохая и впереди мало что видно. Лучше приехать в пункт назначения немного позже, чем планировали, чем закончить путешествие на больничной койке, - подчеркнула Хелен Кант.

- И самое главное: алкоголь и управление автомобилем - между собой вещи несовместимые. Если вы не уверены в своей трезвости, не стоит садиться за руль, а ответственность за вождение следует возложить на трезвого человека с водительскими правами. Также важно, чтобы окружающие осуждали вождение в нетрезвом виде. Пожалуйста, не садитесь в машину нетрезвого водителя и вмешивайтесь, чтобы остановить его или ее на пути. Однако если вы сами не можете помешать пьяному водителю сесть за руль, немедленно сообщите о нем в Центр тревоги. Лучше сердитый друг, чем мертвый, - добавила Кант.