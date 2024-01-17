Уровень безработицы в Ида-Вирумаа вырос до 13,7%

По положению на 15 января, в Эстонии было 55 013 безработных, что на несколько сотен больше, чем неделей ранее.

Уровень зарегистрированной безработицы вырос до 8,2%. По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он поднялся до 13,7%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 7749.

В Харьюмаа без работы остаются 25 623 человека, что составляет 7,6% от общего количества безработных.

Банк Эстонии прогнозирует, что в 2024 году уровень безработицы в стране вырастет до 9%.