Уровень безработицы в Ида-Вирумаа вырос до 13,7%

Зарегистрированная безработица в Эстонии продолжает расти. Самый высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа.
По положению на 15 января, в Эстонии было 55 013 безработных, что на несколько сотен больше, чем неделей ранее.
Уровень зарегистрированной безработицы вырос до 8,2%. По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он поднялся до 13,7%. Общее количество нетрудоустроенных лиц в этом уезде составляет 7749.
В Харьюмаа без работы остаются 25 623 человека, что составляет 7,6% от общего количества безработных.
Банк Эстонии прогнозирует, что в 2024 году уровень безработицы в стране вырастет до 9%.