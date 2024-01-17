В Эстонии растет потребление антибиотиков

По словам менеджер по франчайзингу сети аптек BENU Райнера Казевяли, в прошлом году самыми продаваемыми безрецептурными лекарствами были препараты, содержащие парацетамол и ибупрофен, которые приобретались как для облегчения симптомов простуды, так и в качестве обезболивающих. Жители Эстонии также часто покупали препараты для лечения заболеваний уха, горла и носа.

Большим спросом также пользовались различные виды обезболивающих препаратов в виде таблеток и гелей. За ними следуют лекарственные средства, применяемые при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Продажи лекарств от аллергии носят сезонный характер, то есть спрос на них повышается весной и летом.

- Что касается продаж безрецептурных лекарственных средств, то никаких серьезных изменений в покупательском спросе в прошлом году не наблюдалось, - отметил Казевяли.

Департамент лекарственных средств еще не подвел итоги за весь прошедший год, но в третьем квартале объем рынка лекарственных препаратов, предназначенных для человека, составил 109 млн евро, или на 5% больше, чем годом ранее.

Большую часть, или 87%, оборота рынка лекарственных препаратов составила продажа лекарств, отпускаемых по рецепту, и 13% - продажа безрецептурных препаратов. В группу препаратов с наибольшим оборотом вошли противоопухолевые и иммуномодулирующие вещества, за ними следовали препараты для пищеварительного тракта и обмена веществ, препараты для крови и органов кроветворения. В третьем квартале на эти три группы пришлась половина всего оборота рынка лекарственных средств.

Если говорить об антибиотиках, то, согласно данным Департамента лекарственных средствам, их использование уменьшилось в лечении животных и увеличилось в лечении людей.

Под воздействием пандемии COVID-19 применение антибиотиков сократилось почти на 20%, но в прошлом году потребление антибиотиков вновь возросло.

Объем рынка лекарственных средств, предназначенных для использования человеком, в последние годы неуклонно рос. В 2022 году оборот рынка лекарств в Эстонии составил 431 млн евро. Эта цифра отражает оптовую продажу лекарств аптекам, и не включает НДС.